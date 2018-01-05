Diğer
Kategoriler

Elazığspor’da Murat Kayalı ile yollar ayrıldı

Elazığspor, takım kaptanı Onur Güney’in ardından Murat Kayalı ile de yollarını ayırdı.

Elazığsporda Murat Kayalı ile yollar ayrıldı

05 Ocak 2018 18:25

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler geçiriyor. Bordo-beyazlı ekip dış transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yol ayrımları devam ediyor. Elazığspor’da son olarak ön libero Murat Kayalı ile yollar ayrıldı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 7 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Öte yandan Murat Kayalı’ya TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'un talip olduğu, görüşmelerin ardından imza atmasının beklendiği öğrenildi.


Hüseyin Kabukçu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç