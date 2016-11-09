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Elazığspor'da Ogün Temizkanoğlu dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu dönemi sona erdi.

Elazığsporda Ogün Temizkanoğlu dönemi sona erdi

09 Kasım 2016 20:14

Elazığspor'la yollarının ayrıldığını Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu Twitter hesabından duyurdu.

Temizkanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığspor'un isteği üzerine anlaşmamızı karşılıklı feshettik. Sezonun devamında Elazığspor'a başarılar dilerim" dedi.

Futbolculara da teşekkür eden Temizkanoğlu, tüm ekiple gurur duyduğunu kaydetti.

Elazığspor, ligde geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ve FIFA tarafından verilen eksi 12 puanla ligin son sırasında yer alıyor. 

Yunus Özhanlı

Etiketler: Elazığspor, Ogün Temizkanoğlu dönemi, sona erdi


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