Elazığspor’dan 7 imza

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ara transfer döneminde renklerine bağladığı 7 futbolcu için imza töreni yaptı. Elazığspor Kulüp Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni Elazığspor Asbaşkanı Osman Altungök ile 2. Başkan Karahan Çelik’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını dileyerek, “Bu süreçte bizlere destek veren Belediye Başkanımıza, Valimize ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Burada birçok kişinin emeği var. İş adamlarımız Ayhan Polat, Enes Hardalaç, Hasan Celal Kaya ve Burak Dayı’ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çok güçlü bir takıma sahip olacağız ve başarılara imza atacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmanın ardından Elazığspor’un Göztepe’den renklerine bağladığı sol bek Canberk Dilaver, T.M. Akhisarspor’dan forvet Ioan Hora, A. Konyaspor’dan sağ kanat Halil İbrahim Pekşen, E.Y. Malatyaspor’dan Murat Akça ve golcü Lamine Diarra ile sezon sonuna kadar, Gençlerbirliği’nden stoper Orhan Şam ile Gaziantepspor’dan ön libero Muhammed İldiz’le 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Hüseyin Kabukçu

