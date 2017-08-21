Elazığspor'lu Elmar Bjarnason’a milli davet

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve son olarak Eskişehirspor’u mağlup ederek ligdeki ilk 3 puanını alan Elazığspor’da, İzlandalı oyuncu Elmar Bjarnason’a milli takımından davet geldi. Euro 2018 Elemeleri’nde Türkiye ile I Grubu’nda mücadele eden İzlanda, bu kapsamda 2 Eylül’de Finlandiya ve 5 Eylül’de Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

İzlanda Futbol Federasyonu’nda yapılan aday kadro açıklamasında Elazığspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason da yer aldı. TFF 1. Lig’in 3. haftası’nda oynanacak olan MKE Ankaragücü maçı sonrası İzlanda’ya geçecek olan Bjarnason'un 2 ve 5 Eylül’de oynanacak olan maçların ardından tekrar Elazığ’a döneceği bildirildi.

Hüseyin Kabukçu

