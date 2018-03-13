Elazığsporlu Elmar Bjarnason'a milli davet

TY Elazığspor’un başarılı oyuncusu Theodor Elmar Bjarnason, İzlanda Milli Takımı’nın Meksika ve Peru ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Bordo-beyazlı takımın ön liberosu Bjarnason, İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson tarafından Güney Amerika’da oynanacak olan hazırlık maçları kadrosuna davet edildi.

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin de mücadele ettiği I Grubu’nu lider olarak tamamlayan ve Dünya Kupası biletini kapan İzlanda Milli Takımı’nın aday kadrosunda kendine yer bulan Elmar Bjarnason, bu sezon Elazığspor formasıyla 26 maçta görev yaptı.

İzlanda Milli takımı 23 Mart’ta Meksika ile 27 Mart’ta ise Peru ile hazırlık maçları oynayacak.

Hüseyin Kabukçu

