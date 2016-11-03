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Elazığspor’u FIFA’da bekleyen 6 dosya daha var

Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç, FIFA’da 6 dosyaların daha olduğunu belirterek, yaklaşık 5 milyon 500 bin Euro’luk borcu en yakın zamanda ödemeleri gerektiğini söyledi.

Elazığsporu FIFAda bekleyen 6 dosya daha var

03 Kasım 2016 18:01

Elazığspor’un FIFA’da bekleyen dosyaları ile ilgili kulübün basın sözcüsü Cengiz Gülaç açıklamalarda bulundu.
FIFA’da toplam 6 dosyaları olduğunu aktaran Gülaç, ”Mainz Kulübü 303 bin Euro, Spahija 250 bin Euro, Ivesa 400 bin Euro, Pape Sow 750 bin Euro, Vitolo 3 milyon 600 bin Euro, Youssouf Hadji 170 bin Euro artı faizleri var. Önümüzdeki haftalar içinde bunlar ödenmezse, ağır cezalara maruz kalacağımızı söyleyeyim” dedi.
"Toplamda 5 milyon 500 bin Euro’nun acil yapılandırılması var" diyen Gülaç, ”Ödenmesi gereken bir borç var. Faizlerini saymıyorum. Sportif başarı güzel ama perde arkasında görülmesi gereken bir olayda var” şeklinde konuştu.

FIFA, Elazığspor'un 12 puanını silmişti

FIFA bir hafta önce TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un 12 puanını silmişti. FIFA, Elazığspor'un 12 puanını silme gerekçesini ise 2 yıl önce Serdar Gürler'in Trabzonspor'a satılmasının ardından Fransız ekibi Sochaux'a ödenmesi gereken yetiştirme bedelinin yatırılmaması ve ayrıca Fabio Bilica'nın alacaklarının zamanında ödenmemesi olarak göstermişti. 

Yunus Özhanlı

Etiketler: 6 dosya, Elazığspor, fifa


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