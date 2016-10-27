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Elazığspor'un 12 puanının silinmesine tepkiler büyük

Elazığspor'un lisanslı ürünlerinin satılacağı store mağazası açılışında protokol üyeleri -12 puan silinmesine tepki gösterdi.

Elazığsporun 12 puanının silinmesine tepkiler büyük

27 Ekim 2016 23:20

Bir alış veriş merkezinde bulunan Elazığspor Store Mağazası'nın açılışına, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş, Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Karataş: "Bu duruma sebep olanları Allah'a havale ediyorum"
Elazığspor'un, Türkiye liglerinin en ağır puan silme cezası ile karşı karşıya kaldığını belirten Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş, "Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan dolayı aldığımız eksi 12 puan cezası ile ilgili açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağız. Bu duruma sebep olanları Allah'a havale ediyorum. 25 Mayıs 2016'da göreve geldiğimiz tarihten itibaren yeni yönetim kurulumuzla birlikte Elazığsporumuzun kaybolmuş itibarını kurtarma adına büyük çaba sarf ettik ve buna devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Elazığspor yeniden küllerinden doğacaktır" dedi.

Yanılmaz: "Birileri ligden düşürme mücadelesi veriyor"
Birilerinin Elazığspor'u bulunduğu ligden düşürmenin mücadelesini verdiğini aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, " Biz Elazığspor'u sevenler ve daha ileri gelmesini arzu edenler, Elazığspor'u içeriden ve dışarıdan vurulan bütün darbelere rağmen daha iyi yerlere getirmenin mücadelesini vereceğiz. Biz hep birlikte bir gücüz. Elazığspor'un küllerinden doğduğunu göstereceğiz" diye kaydetti.

Açıkkapı: "Elazığ üzerinde bir oyun varsa, biz bu oyunu bozarız"
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve hakemlere seslendiğini belirterek, "Elazığ üzerinde bir oyun varsa biz bu oyunu bozarız. Bugüne kadar hakkıyla sahada emek veren futbolcularımızın emeklerinin çalındığına ve hakem hatalarına şahitlik ettik. Biz oyunu sahada kazanmak istiyoruz. Birilerinin yaptığı gibi alavere ve dalavere ile işimiz yok. Elazığspor maçlarına bundan sonra daha fazla dikkat edin. Çünkü bu takım çok iyi futbol oynuyor" şeklinde konuştu.

Bulut: "Yiğit, düştüğü yerden kalkandır"
AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise, "Yiğit, düştüğü yerden kalkandır. Bugün 12 puan kaybettik. Allah nasip ederse bu hafta sonu 3'ünü Yeni Malatyaspor'dan daha sonrada diğer takımlardan alacağız. Ben kulüp başkanımıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu: "Elazığspor'a yapılmış bir haksızlık var"
Elazığspor'un puan silme ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Vali Murat Zorluoğlu, "Ancak bu sadece Elazığspor'un başına gelen bir durum değil. Bu FIFA ve TFF kriterleri zaman zaman sağlayamayan kulüplere uygulanan bir cezadır. Elazığsporla birlikte başka takımlara da cezalar uygulandı. Ama tabi ki burada Elazığspor'a yapılmış bir haksızlık var ise bu bizlerin, milletvekillerinin ve kulübün takibi ile düzeltilir. Bu konuda çok fazla panik yapmamak lazım. Elazığspor'a, bize, taraftarlarımıza düşen birlik ve beraberlik içerisinde sonuna kadar bu ligde mücadele etmektir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Elazığspor Store mağazasını hizmete açtı. Açılışın ardından protokol üyeleri mağazayı gezerek alışveriş yaptı. 

Kamil Cankılıç - Yunus Özhanlı
 

Etiketler: Elazığspor


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