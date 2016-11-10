FIFA Disiplin Kurulu bugün verdiği kararla, TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'a daha önce verdiği 6 puan tenzili kararını bir defaya mahsus olmak üzere geri aldı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletilmesi üzerine, TFF Yönetim Kurulu tarafından Elazığspor'un düşürülen 6 puanın iade edilmesine karar verildi.

FIFA Disiplin Kurulu 04.03.2016 tarihli kararıyla futbolcu Fabio Alves Da Silva ile Elazığspor Kulübü arasındaki ihtilaf dosyası ile ilgili Kulübün mevcut puanlarından 6 puan tenziline karar vermiş, TFF Yönetim Kurulu'nun 27.10.2016 tarih ve 36 sayılı toplantısında aldığı kararla da FIFA Disiplin Kurulu'nun aldığı puan tenzili kararı uygulanmıştı.

FIFA Disiplin Kurulu, başka bir ihtilaflı dosya nedeniyle Elazığspor Kulübü'ne 6 puan daha tenzile karar vermiş ve karar uygulamaya alınmıştı.