Diğer
Kategoriler

Elbab’dan Burdur’a acı haber

Fırat Kalkanı Harekatında DAEŞ’in intihar saldırısı sonrası şehit olan 14 askerden, Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın acı haberi memleketi Burdur’a ulaştı.

Elbabdan Burdura acı haber

22 Aralık 2016 00:36
Elbab’dan Burdur’a acı haber - Tıkla İzle

Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın acı haberini Burdur’a bağlı Karamanlı ilçesinde yaşayan Dayısı Ali İhsan Avcı’ya, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve askeri yetkililer verdi. Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesindeki eve acılı haberi alan Dayı Ali İhsan Avcı ve yakınları, sağlık ekipleri tarafından teselli edildi. Hürriyet Mahallesindeki şehit evine Türk Bayrağı asıldı. 

EN SON NİŞANLISIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz, 10 Şubatta nişanlanmıştı. Şehit Yılmaz, son fotoğrafını ise 18 Kasım 2016’da nişanlısı ile birlikte paylaştı. Acılı haberin gelmesi ile Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın facebook profili ise acılı mesajlarla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın memleketi Karamanlı'da toprağa verileceği öğrenildi. 

Hayal Girişim
 

Etiketler: albab, burdur


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç