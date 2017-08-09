'Elden dile dilden gönüle' açılışı yapıldı

Halk Sağlığı Müdürlüğü konferans salonunda yaklaşık bir hafta sürecek olan Ar-Ge projesinin açılış töreninde bir konuşma yapan Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. Nuray Kurt, yaptığı konuşmasında; "Bu projemiz ile iletişimde yaradılıştan veya sonradan oluşan işitme yetisinin kaybı nedeniyle sorun yaşadığını fark etmiş olduğumuz, işitme engelli arkadaşlarımızı daha iyi anlama adına atabileceğimiz adımlara dikkat çekmek istedik. Yıllar önce büyüklerimizin söylemiş olduğu “bir lisan bir insan” sözünün de etkisinde kalarak, engelsiz insanlar için bir “yabancı dil “ olan işaret dilini öğrenme adına, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Aile Sağlığı Çalışanı olarak görev yapan en az 1 personelimize “İşaret Dili Eğitimi” verilmesini amaçladık. Tüm dünyada engellilik konusu evrensel normlara oturtulmuş ve devletlere bu alanda önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Ülkemizde de "2002 Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçları" na göre özürlülerin ulaşılabilirlik konusunda sorunlar yaşadığı tespit edilmiş, özürlü vatandaşımızın hakları, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli yasalar ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Bakanlığımız da, Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu’na ilişkin yayımlanmış olduğu 2010/79 sayılı Genelgesinde, "İşitme özürlü hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret dili bilen personel istihdam edilecektir" ve "Özürlülere sunulan sağlık hizmetleri konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınacak ve eğitimlerinin sürekliliği sağlanacaktır" maddeleri yer almaktadır. Ancak Zonguldak Merkez ve İlçe Aile Sağlığı Merkezlerimizde işitme engelli hastalarla iletişimi sağlayabilecek Aile Sağlığı Çalışanı personeli bulunmamaktadır. Bu sorunun çözümü, İlimizin ihtiyacı ve Bakanlığımızın konu ile ilgili genelgesi gereği, Zonguldak Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak, BAKKA Teknik desteği ile gerçekleştireceğimiz, "Elden Dile Dilden Gönüle " isimli projemizi hazırladık" dedi.

Barış Doğan