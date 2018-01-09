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Eldiven takıp girdikleri evi soydular

Sultanbeyli’de 8 aylık evli bir çiftin evine pencereden giren 2 hırsız, dairenin altını üstüne getirdi. Evden 5 bin lira ile 5 bin lira değerinde ziynet eşyası, takı ve elektronik cihaz çalarak kayıplara karışan hırsızların, çevrede dolaşmaları ve eve girmeden önce eldiven takmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eldiven takıp girdikleri evi soydular

09 Ocak 2018 11:55
Eldiven takıp girdikleri evi soydular - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi’ndeki 2 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde semtte dolaşan yaşları küçük 2 hırsız, önceden gözlerine kestirdikleri bir binanın önüne geldi. Binanın etrafında birkaç tur atan hırsızlar, hiç kimsenin olmamasını fırsat bilerek giriş katına yaklaştı. Evi gözetleyen hırsızlar ardından harekete geçerek pencereden içeriye girdi. Evi karıştıran hırsızlar, 5 bin lira nakit para, 2 adet altın yüzük, 2 adet dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların sokakta dolaştıktan sonra eve girdikleri o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

8 aylık evli çiftin evinin altını üstüne getirdiler

Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan ev sahibi Sinan Şahin, akşam saatlerinde eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Pencerenin açık olduğunu fark eden Şahin, eve girdiğinde her tarafın darmadağın edildiğini gördü. Evi kontrol eden Şahin, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, evde parmak izi incelemesi yaptı. Öte yandan, hırsızların televizyonu yerinden söktükleri ancak pencereden sığmadığı için koltukta bıraktıkları anlaşıldı.

“Param ve evlilik yüzüğüm gitti”

Ev sahibi Sinan Şahin, “Sabah işe gittim, akşam iş dönüşünde benim hırsızlık olayı gerçekleşmiş. Eve geldiğim anda camın açık olduğunu fark ettim ve o anda 155’i aradım. Polis ekiplerinin gelmesini bekledim. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek kapıyı açtı. İçeride tespit yaptılar. Bende zaten o anda hiçbir yere dokunmadım. Kamera görüntülerinden izlediler ve yardımcı oldular. İçeride bir miktar param vardı, dizüstü bilgisayar, altın yüzüğüm, kol saatim ve birkaç takı setim gitti” dedi.
Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, eşkali belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 

Doğan Can Cesur
 

 

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