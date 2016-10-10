Enerji sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre doğalgazdaki indirim, elektrik fiyatlarında en az yüzde 3-4'lük oranda indirim getirecek. Dağıtım şirketleri, yılbaşından itibaren geçerli olması beklenen indirimin yüzde 5’i bulabileceğine dikkat çekiyor.

Doğalgazda 1 Ekim'den geçerli olmak üzere yapılan yüzde 10’luk indirim, zincirleme etki ile elektrik fiyatlarına da yansıyacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde katıldığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) toplantısında “Elektrikte zam öngörmüyoruz, inşallah bu maliyetlerin düşmesine dayalı önümüzdeki dönemde tam tersine elektrik maliyetlerinde düşüş olması yönünde bir hareket de olması muhtemel” demişti.

İLK ETKİ SERBEST KULLANICIYA

Enerji Bakanlığı yetkilileri, elektrik fiyatlarında ne zaman bir indirim olabileceğine yönelik olarak yaptıkları değerlendirmede, doğalgazdan kaynaklı olarak indirimin ilk etkisini toptan elektrik tüketenler ile serbest tüketicilere yansıyabileceğini kaydettiler.

Nihai tüketiciye olası bir indirimin ise 2017 yılının başını bulacağı dile getirildi. Elektrik fiyatları üç ayda bir gözden geçiriliyor. Üç ayda bir tarifeler belirleniyor.

Elektrikteki doğalgaz maliyeti % 40-50 civarında

Elektrik dağıtım sektörü yetkilileri, tüketicinin kullandığı nihai elektrik fiyatının içerisinde enerjinin bedelinin yüzde 50 civarında olduğunu belirterek, enerji bedelinin içinde de doğalgazın maliyetinin yüzde 30-40’lar civarında olduğunu söyledi.

Elektrikteki üretim maliyetinin ise yüzde 40-50’sinin doğalgazdan olduğunu belirten uzmanlar, basit bir hesapla yüzde 3-4’lük bir indirimin söz konusu olabileceği görüşünde.

Psikolojik etki önemli

Elektrikteki maliyet konusuna değinen uzmanlar, maliyetlerinde dönem dönem değişiklikler olabileceğini söylüyorlar. Aynı uzmanlar, kamuoyuna yapılan açıklamalarda psikolojik bir etkinin de söz konusu olduğunu belirterek, "yüzde 5 indirim gündeme gelebilir"' diyorlar.

Miray Çimen - Akşam gazetesi