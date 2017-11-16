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Elektriği kesip bir gecede 12 akü çaldılar, polisten kaçamadılar

Adana'da mahallelerin elektriğini kesip bir gecede 12 akü çalan hırsızlar polisin olay yerine pusu atması sonucu suçüstü yakalandı.

Elektriği kesip bir gecede 12 akü çaldılar, polisten kaçamadılar

16 Kasım 2017 08:40

Edinilen bilgiye göre olaylar Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre elektriği kesik olan mahallelerde aynı günde 12 tır ve kamyonun aküsü çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların ardından olay yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Mağdurların ifadesini de alan polis, zanlıların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Daha önce de akü hırsızlığından sabıkaları olan Ramazan E. ve Müslüm E,'nin bir otomobil ile mahalleleri gezip burada kamyon ve tırları belirledikten sonra mahallenin elektriğini kesip aküleri çaldığını tespit etti.

Polis, tespitin ardından zanlıların akü çalabileceği yaklaşık 10 noktaya pusu attı. Zanlılar, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'ndeki pusuda otomobil ile birlikte yakalandı. Zanlıların otomobilinde yapılan aramada da 2 çalıntı akü bulundu. Emniyete götürülen zanlılar sorgularında suçlarını kabul etti.

Çaldıkları aküleri Ramazan B'ye 50 ila 100 lira arasında sattıklarını söyleyen şahıslar adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, hırsızlık

 

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