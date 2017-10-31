Elektrik abonelerine bilgi güncelleme çağrısı

AEDAŞ, Antalya, Burdur ve Isparta’daki abonelerine abonelik bilgileri eksik ya da eski olan veya kendi üzerine olmayan vatandaşlara iyi hizmet verebilmek için ‘Bilgilerinizi güncelleyin’ çağrısında bulundu. Güncellemenin 186 çağrı merkezi ve il/ilçe işletme müdürlüklerinin yanı sıra kurumun internet sitesi üzerinden de yapılabileceği duyuruldu.

Elektrik tüketicilerinin yönetmeliklerle tanınan hak ve fırsatlardan yararlanabilmeleri için ‘aboneliklerinin kendi üzerinde olması’ gerektiğine işaret eden Genel Müdür Bahadır Müdüroğlu, “Teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde uzun bir süredir abonelerimizi SMS ve e-posta yolu ile birçok konuda hızla bilgilendirebiliyoruz. İletişim ve abonelik bilgilerini güncelleyen, elektrik aboneliğini üzerine alan tüketicilerimiz, bu sayede planlı kesintilerin yanı sıra plansız kesintileri, arızaların nedeni ve ne kadar süreceği bilgisini SMS ve e-posta yolu ile öğrenme fırsatına sahip olacak” dedi.

“Hak kaybına uğramayın”

Başta mobil telefon ve adres bilgisi olmak üzere abonelik bilgilerinin güncellenmesinin önemine vurgu yapan Müdüroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun çıkardığı yönetmeliklerle tüketicilere çeşitli hak ve fırsatlar tanındığına dikkat çekerek, “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre abonelerin birçok konuda hakları mevcut. Ancak aboneliği üzerinde bulunmayanlar ne yazık ki bunlardan yararlanamıyor. Biz görevli dağıtım şirketi olarak tüketicilerimizin haklarından sonuna kadar faydalanabilmelerini istiyoruz. Örneğin, yönetmeliğe göre voltaj iniş çıkışı nedeniyle zarar gören elektronik eşyalarla ilgili tüketicinin tazminat hakkı bulunuyor. Ancak aboneliği üzerinde olmayan tüketici bundan faydalanamıyor. Yine sayaç arızası halinde de bilgilerini güncelleyen tüketiciye daha hızlı hizmet vermek mümkün oluyor” diye konuştu.