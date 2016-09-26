Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taşeron firmada çalışan iki işçi, Yalnızca Mahallesi'nde hat yenileme çalışmasında elektrik direğine çıkarak yeni kablo çekerken akıma kapıldı. İşçilerden Şiho Fırat (50) olay yerinde tellere takılı kalıp hayatını kaybederken, aşağı düşen Mehmet isimli işçi olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şiho Fırat'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğulurken, itfaiye ekipleri, Fırat'ı asılı kaldığı yerden aşağı indirdi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih Keçe