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Elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sanayi bölgesindeki bir iş yerinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı

11 Ekim 2016 07:22

Olay, akşam saatlerinde Efeler merkez Ata Mahallesi Gıda Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sakatat imalathanesinde çalışan 16 yaşındaki Cafer G, makinenin kaçak yapması sonucu elektrik akımına kapıldı. İş yerinde bulunanların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Cafer G'yi ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Akıma kapılması sonucu ağır yaralanan Cafer G., yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Barlas

Etiketler: elektrik akımı


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