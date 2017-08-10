Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti |Ankara haberleri

Olay, saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Samet Çelebi, inşaatta çalışan arkadaşlarına yardım etmek için 1917. Sokak’a gitti.
5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairenin balkonuna çıkan Çelebi, aşağıdan arkadaşlarının uzattığı profil demirleri yukarıya çekmeye başladı. Dengesini kaybeden Çelebi’nin elindeki profil demirlerinin elektrik tellerine değmesi ile genç akıma kapıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Abdullah Sarıca - Mustafa Apaydın