Diğer
Kategoriler

Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde 17 yaşındaki Naif Acar yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapıldı. Acar, yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

Elektrik akımına kapılan genç yaşam mücadelesi veriyor

21 Şubat 2018 00:45

Olay, Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nakliye firmasında çalıştığı ileri sürülen Naif Acar (17) bir evin eşyalarını balkondan taşımak için hazırlanırken nakliye aracının asansörünün yüksek gerilim hattına çarpması ile teller koptu. Kopan teller eşya taşımak için nakliye aracı yanında bekleyen Naif Acar’a çarptı. Acar, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 kez kalp krizi geçiren genç Kızıltepe’de tam teşekküllü yoğun bakım servisi bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Acar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.  

Diler Erbeyi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç