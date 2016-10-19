Olay, bu akşam İncilikaya Mahallesi 7 Nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin ikinci katındaki inşaatta çalışan Ahmed Şıho (30), sokakta bulunan metal profilleri çatıya çıkarmak istedi. İddiaya göre evin çok yakınından geçen elektrik tellerine temas eden metal profilleri tutan Suriyeli işçi akıma kapılarak ağır yaralandı. Daha sonra çağrılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmed Şıho yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası Ahmed Şıho'nun cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç