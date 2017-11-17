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Elektrik akımına kapılan tekniker hayatını kaybetti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde elektrik dağıtım şirketinde çalışan tekniker, Amasya'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan tekniker hayatını kaybetti

17 Kasım 2017 08:56

Olay, Merzifon ilçesi sınırlarındaki Tavşan Dağı'nda bulunan Ortabük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'de elektrik dağıtım şirketinde çalışan ekip, arıza gidermek için Merzifon'un Ortabük köyüne gitti. Arızaya müdahale eden ekipten İbrahim Ünal, elektrik akımına kapıldı. Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Tekniker Ünal'ın yanında bulunan çalışma arkadaşları Selahattin Batak ve Mehmet İlhan’n olay karşısında sinir krizi geçirdikleri ve hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Ünal'ın elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmesi ilçede büyük üzüntü ile karşılanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Adnan Aci

Etiketler: elektrik akımı, Samsun, tekniker

 

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