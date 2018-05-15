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Elektrik direği kaldırılmayınca direği binanın köşesinden geçirdi

Giresun’un Bulancak ilçesinde yapılan bir binanın köşesindeki elektrik direği görenleri hayrete düşüyor.

Elektrik direği kaldırılmayınca direği binanın köşesinden geçirdi

15 Mayıs 2018 11:16

İlçenin Acısu Caddesi üzerinde bulunan araziye geçtiğimiz aylarda başlatılan bina inşaatı devam ederken, arazinin hemen içerisinde bulunan elektrik direği iddialara göre inşaat sahibinin Çoruh Aksa Elektrik şirketinin Bölge Müdürlüğü'ne başvurmuş olduğu halde kaldırılmadı. Sonuç alınamamasıyla birlikte inşaat yapımına devam edilirken, binanın köşesinde kalan elektrik direği inşaatta çalışanlar içinde tehlike saçmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili inşaat sahipleri yaptıkları açıklamada "Bu direk için Elektrik Şirketi'nin Trabzon Bölge Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuru yaptık. Arsamızın bitişiğinde olan bu direğin kaldırılması için yetkililere konuyu aktardık fakat hiçbir şekilde cevap alamadık. Şimdi bizlerde bu aşamadan sonra yetkililerinin gerekli işlemleri yapıp tehlike arz eden bu elektrik direğinin kaldırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.  

Ercan Tarı
 

 

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