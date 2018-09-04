Elektrik direğine çarpan aracın hız kadranı 120'de takılı kaldı

Kaza, 13.30 sıralarında İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddede seyir halinde olan Ali İhsan Gün (52) idaresindeki 41 RH 707 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, durakta otobüs bekleyen Mustafa Onur Efe’ye (27) çarptı. Mustafa Onur Efe‘yi saatte 120 kilometre hızla sürükleyen hafif ticari araç yolun kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle beton direk, büyük bir gürültü ile aracın üzerine düştü. Direk altında kalan Ali İhsan Gün ve Mustafa Onur Efe feci şekilde can verdi.

2 kişi vinç yardımı ile demir direğin altından çıkartıldı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince direk altında kalan 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden elektrik dağıtım firması ekipleri ise hattın elektriğini kesti. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Ali İhsan Gün ve Mustafa Onur Efe vinç yardımı ile direğin kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartıldılar. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise kazayı film izler gibi seyrettiler.

“Hemen balkona fırlayıp baktığımda aracın beton direğe çarptığını gördüm”

Yaşanan kaza sırasında evinde oturduğunu söyleyen Fikret Kıraslan, direğin büyük bir gürültü ile düştüğünü ifade ederek, “Ben evde oturuyordum Bir ses geldi. Hemen balkona fırlayıp baktığımda aracın beton direğe çarptığını gördüm. Sonra direk aracın üstüne devrilince ben direk atlayıp geldim. Aracın çarptığı arkadaş ise araç bekliyordu durağın önünde” dedi.

Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan yol, aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Murat Kanber

