Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve çoğunluğunu elektrik ve elektronik malzeme imalatı ile iştigal eden üyelerin oluşturduğu 10. Meslek Komitesi meslek grubu üyeleri ile geniş katılımlı bir toplantıda bir araya geldiler.

Ev sahipliğini 10. Meslek Komitesi Başkanı ve üyelerinin gerçekleştirdiği toplantıya SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın da katıldı. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda özel bir firma yetkilisi de güneş enerji sistemleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Güneş toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Komitelerin oda faaliyetleri ve üye hizmetleri kapsamında önemine değinerek “Sakarya’nın gelişimine hazır olunması ve bu doğrultuda üyelerin de sektörel gelişimleri yakından takip etmesi gerektiğini” vurguladı.

Dönemsel bir değerlendirme toplantısı olarak düzenlenen toplantıda üyeler birbirleri ile ve komite ile sohbet etme imkanı buldular. İletişimi sürekli kılmak ve mesleki sorunların masaya yatırılması anlamında bu tür toplantıların faydalı olduğunu düşündüklerini belirten üyeler, SATSO Yönetim Kurulu üyeleri ile de kentin sorunları ve mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundular.