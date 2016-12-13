Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Elektrik elektronik sektör temsilcileri bir araya geldi

Elektrik elektronik sektör temsilcileri bir araya geldi

Elektrik elektronik sektör temsilcileri bir araya geldi

13 Aralık 2016 17:47

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve çoğunluğunu elektrik ve elektronik malzeme imalatı ile iştigal eden üyelerin oluşturduğu 10. Meslek Komitesi meslek grubu üyeleri ile geniş katılımlı bir toplantıda bir araya geldiler.
Ev sahipliğini 10. Meslek Komitesi Başkanı ve üyelerinin gerçekleştirdiği toplantıya SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın da katıldı. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda özel bir firma yetkilisi de güneş enerji sistemleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi.
SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Güneş toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Komitelerin oda faaliyetleri ve üye hizmetleri kapsamında önemine değinerek “Sakarya’nın gelişimine hazır olunması ve bu doğrultuda üyelerin de sektörel gelişimleri yakından takip etmesi gerektiğini” vurguladı.
Dönemsel bir değerlendirme toplantısı olarak düzenlenen toplantıda üyeler birbirleri ile ve komite ile sohbet etme imkanı buldular. İletişimi sürekli kılmak ve mesleki sorunların masaya yatırılması anlamında bu tür toplantıların faydalı olduğunu düşündüklerini belirten üyeler, SATSO Yönetim Kurulu üyeleri ile de kentin sorunları ve mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundular.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç