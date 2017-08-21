Elektrik faturasında korsan vezne uyarısı

Akdeniz Bölgesi’nde 1,7 milyon aboneye perakende elektrik satışı yapan CK Akdeniz Elektrik, yetkisi olmadığı halde fatura tahsilatı yapan korsan ödeme noktalarına karşı elektrik abonelerini uyardı. Elektrik abonelerini, başta fatura ödemesi olmak üzere tüm abonelik işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ‘doğru adrese’ çağıran CK Akdeniz Elektrik, ‘güvenli hizmet veren’ Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM) ve Yetkili Müşteri İşlem Merkezleri’nin sayısını da her geçen gün artırıyor.

Antalya, Isparta ve Burdur’da MÜHİM sayısını 45’e, NKolay ile iş birliği yaptığı Müşteri İşlem Merkezleri’nin sayısını ise 54’e çıkaran CK Akdeniz Elektrik, birçok işlemi de tek çatı altında topluyor. Söz konusu hizmet noktalarında güvenli fatura ödemenin yanı sıra avantajlı tarife ve kampanyalardan yararlanmak da mümkün oluyor.

Fatura başına işlem ücreti alıyorlar

Korsan olarak faaliyet gösteren ödeme noktalarında, elektrik abonelerinden fatura başına ‘işlem ücreti’ adı altında paralar alındığına dikkat çeken CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Yetkisiz olarak işlem yapan bu yerlerden bazıları fatura bedelini tüketiciden aldıktan sonra bizlere ödeme yapmadan ortadan kayboluyor. Bazıları ise faturayı gecikmeli yatırarak tüketiciyi faiz yükü ile karşı karşıya bırakıyor. Yine abonelerin kişisel kimlik ve kredi kartı bilgileri de bu noktalarda tehdit altında. CK Akdeniz Elektrik olarak Müşteri Hizmet Merkezlerimiz ve NKolay iş birliği ile geliştirdiğimiz Müşteri İşlem Merkezleri sayesinde elektrik abonelerinin bizlere kolayca ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Bu noktalarda aboneler 1 kuruş bile işlem ücreti vermeden güvenli şekilde faturalarını ödeyebiliyor” dedi.

Serbest tüketicilere enerji danışmanlığı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2017 yılı için aylık ortalama 82 lira ve üzerinde elektrik faturası ödeyenlere tanınan ‘serbest tüketici’ olma hakkından yararlanmak isteyen abonelere ‘enerji danışmanlığı’ hizmeti verdiklerini de dile getiren Değerli, “Serbest tüketici hakkından yararlanmak, abonelere avantaj sağlayan bir durum. Aboneler, serbest tüketici sözleşmesi imzalayarak avantajlı tarifelere geçtiklerinde ya faturalarında indirim alıyorlar ya da tarife kapsamında bir ürün veya hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar” ifadesini kullandı.

Sektöre tarife yapısını getiren ilk şirket olan CK Akdeniz Elektrik, enerji sektöründeki tecrübesi, dinamik, deneyimli ve iyi eğitimli ekibi ile serbest tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerine göre tarifelerini de çeşitlendiriyor. Halihazırda ‘Enerjim Zamsız’, ‘Enerjim Organik’, ‘Enerjim Eğitiyor’, ‘Enerjim Kamu’, ‘Enerjim Akıllı’ ve ‘Enerjim İndirimli’ tarifeleri ile tüketicilere özel seçenekler sunan CK Akdeniz Elektrik; çevreye, doğaya dost, sürekli ve kaliteli bir hizmet vermeyi taahhüt ediyor.