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Elektrik fiyatlarında tarihi rekor

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber konutların doğalgaz ihtiyaçları nedeniyle elektrik santrallerine verilen doğalgaz yüzde 90 kesildi. Kesinti sonrası serbest piyasada elektrik fiyatları tarihi rekor kırdı. Elektrik birim fiyatı bugün saat 14.00 için yüzde 1200’e artarak 1.899 TL olarak belirlendi.

Elektrik fiyatlarında tarihi rekor

23 Aralık 2016 12:15

Sektör yetkilileri, 2013-2016 arasında ki 30.000 megawatt kurulu güç artışının yüzde 80'ninin doğal gaz dışı santral yatırımlarından sağlandığını belirterek "Bu artış tek başına soğuk hava ve doğal gaz problemi ile izah edilemez" dediler.

Kış mevsiminin etkisiyle konutlardaki doğalgaz tüketiminin artması ile doğalgaz santrallerinin elektrik üretimi önceki gün yüzde 90 azaldı. Doğalgazda konutlardan gelen yoğun taleplerle günlük tüketim 205 milyon metreküpü aştı. Bu düzey, Türkiye’nin doğalgaz alt yapısının sağlayacağı maksimum rakamı ifade ediyor. Enerji yönetimi, 205 milyon metreküpten sonra kesinti programı uyguluyor. BOTAŞ, önceki gün elektrik santrallerine doğalgazı yüzde 90 oranında kesti.

YÜZDE 1200 ARTIŞ
Elektrik santrallerine doğalgaz kısıtlarının 90’a kadar çıkartılması sonucu kapanan santraller ile elektrik fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Serbest piyasada elektrik fiyatları 23.12.2016 günü için yüzde 1200’e kadar arttı. 23.12.2016 saat 14:00 için elektriğin birim fiyatı 1.899 TL olarak belirlendi. Diğer saatlerde 1.500 TL, 1.159 TL, 999 TL, 799 TL gibi rekor fiyatlar oluştu. Günlük ortalama elektrik fiyatı 586 TL ile tarihi rekor olarak kayda geçti. Serbest piyasada yıllık ortalama fiyatı 139 TL olan elektriğin Aralık ayı ortalaması 224 TL’yi geçti ve halen artmaya devam ediyor.

BENZER KRİZ 2012'DE ŞİRKETLERİ BATIRDI
Elektrik piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri özellikle serbest tüketiciye indirimli elektrik satışı yapan bazı firmaların uzun vadeli elektrik satım sözleşmeleri nedeniyle sıkıntıya girebileceğini belirtiyorlar. Yetkililer, 2012 yılının Şubat ayında benzer bir krizin yaşandığını o dönemde bazı elektrik toptan satış şirketleri iflas ettiğini bazı şirketlerin ise serbest tüketiciler ile uzun vadeli sözleşmelerini feshettiğini belirttiler.

"BU ARTIŞ TEK BAŞINA SOĞUK HAVA VE DOĞAL GAZ İLE İZAH EDİLEMEZ"
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili son üç gündür elektrik piyasasında yaşananların sadece doğalgaz kısıtılamasından kaynaklanmadığını vurgulayarak "Elektrik piyasasında görüşlerini aldığımız birçok kimse, bu durumun ocak ortalarına kadar devam edeceği beklentisi var. Arz ve talebe dayalı fiyatlama mekanizmasının işlediği bir piyasada böyle bir beklenti normal şartlarda olması mümkün değildir. Bu ısmarlama bir kriz gibi görünüyor. Fiyatların artışının dayandırıldığı gerekçeler sadece soğuk havaya bağlı doğal gaz tüketiminin artışı ve buna bağlı olarak doğal gazın sanayi tüketiminin azaltılması olarak ifade edilmektedir. 2013-2016 arasında ki 30.000 megawatt kurulu güç artışının yüzde 80'i doğal gaz dışı santral yatırımlarından sağlanmıştır. Bu artış tek başına soğuk hava ve doğal gaz problemi ile izah edilemez. EPDK başkanı, Enerji Bakanlığı Özel Kalemi, Cumhurbaşkanlığı sitesine mail yoluyla bu konuyu bildirdik bir sonuç alınabilir mi bilmiyorum fakat Hükümetin ve Cumhurbaşkanlığı'nın konudan haberdar olması ve bunun altında aynı döviz kurundaki gibi bir oyun olup olmadığı kesinlikle araştırılmalı ve bu yüksek fiyatlardan istifade edenlerin oyunlarının bozulması gerektiğini düşünüyorum" dedi. 

Etiketler: Elektrik fiyatları


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