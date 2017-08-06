Elektrik kabloları kazı nedeniyle patladı



Şanlıurfa'da fuar alanı, su ve kanalizasyon çalışmaları yapan yüklenici firmaya ait iş makineleri, Karaköprü'ye enerji sağlayan yeraltı kabloları patlatmıştı. AYKOME'nin altyapı çalışması yürüten kurum ve kuruluşlar için belirlediği kurallara uygun yapılmayan çalışmaların yol açtığı ve bazı mahallelerin enerjisiz kalmasına neden olan bu durum, dün bir kez daha yaşandı. Seyrantepe ve Akpiyar mahallelerine enerji sağlayan Dicle Elektriğe ait yeraltı kablosu fuar alanı inşaatı için çalışan yüklenici firmaya ait iş makinesi tarafından patlatıldı. Yaşanan olay sonrası Seyrantepe ve Akpiyar mahallelerinde enerji kesintisi yaşanırken, Dicle Elektrik ekipleri gerekli onarımı yaparak, bu mahallere yeniden elektrik verdi. Onarım yapılırken de iki mahalledeki vatandaşların elektriksiz kalmaması için buralara ring şebekelerinden elektrik verildi.