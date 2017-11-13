Elektrik kesintileri yol kapatılarak protesto edildi

Adıyaman merkez Turgut Reis mahallesinde son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin artması mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Son iki günde 10’un elektrik kesintisinin olması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri yaklaşık 30 yıllık olduğunu iddia ettikleri elektrik trafosunun sürekli arızalandığını ve kesintilerin meydana geldiğini ifade ettiler.

Turgut Reis Mahalle Muhtarlığının bulunduğu Fevzi Çakmak Caddesini lastik yakarak trafiğe kapatan mahalle sakinleri ‘Kahrolsun Akedaş’ sloganları attı. Mahalle sakinlerinin yolu trafiğe kapatması üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Mahalle sakinleri yolu açmayacaklarını dile getirdi. Olay yerine itfaiye ve Akedaş ekipleri geldi. Akedaş ekipleri arızalanan trafoyu onarmak isterken, itfaiye ekipleri yakılan lastiği söndürdü.

Elektrik dağıtım şirketi Akedaş’ın konuya duyarsız olduğunu belirten ve yetkilileri göreve davet eden Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin mahalle sakinlerini mağdur ettiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin elektronik eşyalarının kesintiler nedeniyle arızalandığını kaydeden Abdulkadir Geylani Taş, “Bu trafo çok eski olduğu için mahallemizin yükünü taşıyamıyor. Defalarca söylememize rağmen trafomuzu yenilemediler. Mahalle sakinleri olarak bu elektrik kesintisinden bıktık. Son 3 gündür saat başı elektrik kesiliyor. Bugün artık vatandaşın sabrı taştı. Elektrik kesintisinden dolayı televizyon yanıyor, buzdolabı yanıyor, çamaşır makinesi yanıyor ve bundan ziyade doğal gazlı evlerimizde insanlar ısınamıyor. Böyle rezillik olamaz” dedi.

Mahalle sakinleri daha sonra polisin ikazlarına dikkate alarak yolu trafiğe açtı.

Ahmet Arslantaş

