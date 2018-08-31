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Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Adana’da 2 katlı müstakil evin birinci katında elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

31 Ağustos 2018 04:48

Yangın, saat 02.00 sıralarında Sarıçam İlçesi Orhan Gazi Mahallesi 3275 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir evin yandığını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken ev tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İtfaiye yetkilileri yaptığı incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. 

Öte yandan, ev sahibinin tatilde olması ise olası bir can kaybının önüne geçti.  

Süleyman Cenk İdaye

 

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