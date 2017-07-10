Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül oldu!

Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesi Güney Apartmanının 5'inci katında Mehmet Emin A.'ya ait evde yangın çıktı. Apartman dairesinden çıkan dumanları fark eden komşuların haber vermesiyle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Yangın sırasında ev sahibinin evde olmaması nedeniyle itfaiye ekibi, balkondan girerek yangına müdahale etti. Apartman sakinlerinin duman nedeniyle etkilenebileceği düşüncesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cuma Sarı