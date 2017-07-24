Elektrik kontağından çıkan yangında iki katlı ev yandı

Edinilen bilgilere göre, Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Caddesi Küçük Ahmetler Köyü mevkiinde Şakir Semiz’e ait iki katlı evin üst katında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin evin ahşaptan olan çatı katını sarmasıyla birlikte kontrolden çıkan yangını gören vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Ayrıca yangın esnasında evde olmayan evin gelini Songül Semiz ise itfaiyenin yangın söndürme çalışması esnasında evine geldi. Çocuklarının evin içinde olduğunu sanan kadın fenalık geçirdi. Songül Semiz’i komşuları teselli etti. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Ali Osman Çatana