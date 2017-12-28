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Elektrik trafosu patladı 2 işçi yaralandı

Düzce’nin Karacahacımusa Mahallesi’nde meydana gelen olayda mahallenin elektrik trafosunda çıkan arızayı gidermek isteyen elektrik arazı ekipleri trafonun kapağını açtığında patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

Elektrik trafosu patladı 2 işçi yaralandı

28 Aralık 2017 03:31

Olay saat 00.50 sıralarında Düzce’nin Karacahacımusa Mahallesi Memur-Sen konutları içerisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgenin elektriğini sağlayan elektrik trafosunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışan elektrik arıza görevlileri İbrahim D. ve Ali Muharrem A.’nın trafoya müdahale ettikleri sırada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte vücutlarında ve yüzlerinde yanıklar oluşan 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 

Diğer yandan işçilerin yaralanmasına neden olan trafoda oluşan arızayı diğer elektrik arıza ekiplerince gidermeye çalışıldı. Çalışmalar sırasında bölge halkı elektriksiz kaldı. 

 

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