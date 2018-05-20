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Elektrik trafosuna yıldırım düştü, ilçe merkezi ve köylerde elektrikler kesildi

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde elektrik trafosuna yıldırım düşmesi sonucu merkez ile ilçeye bağlı 24 köyde elektrikler kesildi.

Elektrik trafosuna yıldırım düştü, ilçe merkezi ve köylerde elektrikler kesildi

20 Mayıs 2018 22:23

İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ile birlikte ilçeye bağlı köylerde elektrik kesintisinin olduğunu söyledi. Kılıç, "Medaş'la görüştük. 24 köyde elektrik kesintisi oldu. Birkaç saate 10 köyün elektrikleri verilecek. Kalan köylerin ise elektrikleri ilçe merkezi ile birlikte gece yarısına doğru elektrikleri verilecek. Trafo merkezi bağlantısı dışında elektrikler yağmur sonrası yıldırım düşmesi ile kesildi. Trafo merkezinde kısa süreli yangın çıktı. Can ve mal kaybı söz konusu değil, zarar tespit çalışmaları ise yarın gün aydınlandıktan sonra yapılacak" dedi.
Medaş ekipleri ise bölgede yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Enderhan Öz
 

 

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