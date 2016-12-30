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Elektrik üretimi Kasım ayında arttı

Türkiye'nin elektrik talebi Kasım ayında 22 bin 782 Gwh olurken, Ocak-Kasım döneminde toplam talep 252 bin 544 Gwh olarak gerçekleşti.

Elektrik üretimi Kasım ayında arttı

30 Aralık 2016 11:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılı Kasım ayı ‘Elektrik üretim-iletim istatistiklerini’ açıkladı. Buna göre, Türkiye'de üretim 22 bin 492 Gwh olurken talep 22 bin 782 Gwh oldu. En fazla üretimin 16 bin 954 Gwh ile termik santralde olurken, 128 Gwh üretim yapan sıvı yakıt santralleri en az üretim gerçekleştirdi. Taş kömürü-ithal kömür 4 bin 552 Gwh, linyit 3 bin 597 Gwh, sıvı yakıtlar 128 Gwh, doğalgaz 8 bin 488 Gwh, yenilenebilir atık, 187,9 Gwh, hidrolik 3 bin 721 Gwh, jeotermal enerji bin 816 Gwh, olurken dış alım 422,5 Gwh, dış satım 132,5 Gwh olarak açıklandı.
Ocak-Kasım dönemde ise üretim 248 bin 116 Gwh, talep ise 252 bin 544 Gwh olarak açıklandı. En fazla üretim 167 bin 935 Gwh ile termik santralde olurken, bin 530 Gwh üretim yapan sıvı yakıtlar en az üretim gerçekleştirdi. Taş kömürü-ithal kömür 48 bin 128 Gwh, Linyit 34 bin 658 Gwh, Doğalgaz 73 bin 097 Gwh, yenilenebilir atık 2 bin 031 Gwh, hidrolik 61 bin 170 Gwh, jeotermal enerji 19 bin 010 Gwh, dış alım 5 bin 775 Gwh, dış satım bin 348 oldu.
 

Etiketler: elektrik


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