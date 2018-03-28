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Elektrik üretiminde KKTC’nin önü açık

“Kaynakların Efektif Kullanımı” konusunun ele alındığı Ekonomi Söyleşisi’nde konuşan Yüksel Ahmet Raşit Solar Enerji Sistemleri Proje Yöneticisi Mahir Karakuş, “KKTC 365 günün 330 günü güneş alıyor. Dolayısıyla potansiyel elektrik üretimi açısından önü çok açık” dedi.

Elektrik üretiminde KKTCnin önü açık

28 Mart 2018 16:40

GAÜ İşletme Fakültesi Kulübü tarafından düzenlenen söyleşide, dünya ve KKTC’nin doğal kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve gelecekte ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceği konularına ışık tutuldu. Moderatörlüğünü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Vildan Esenyel’in gerçekleştirdiği söyleşiye, “Kaynakların Efektif Kullanımı” konusunda konuşmacı olarak Greenwise Environment Direktörü Ali Şah, Yüksel Ahmet Raşit Solar Enerji Sistemleri Proje Yöneticisi Mahir Karakuş katılım gösterdi.

“KKTC 365 günün 330 günü güneş alıyor”

Solar Enerji Sistemleri Proje Yöneticisi Mahir Karakuş, yenilenebilir enerji kaynaklarının bitmesi söz konusu olmadığını ifade ederek, “Bir güneş enerjisi paneli hücrelerden oluşur. Hücrenin üst ve alt tabakaları vardır. Güneşten gelen ışınların üst tabakaya çarpıp oradaki bir elektronu koparıp oradaki tabakayı götürmesi sonucu orda bir voltaj farkı oluşur. Bu voltaj farkından kendi devresini tamamlaması gerekiyor buda elektriği oluşturuyor. Nitekim KKTC 365 günün 330 günü güneş alıyor. Dolayısıyla potansiyel elektrik üretimi açısından önü çok açık” şeklinde konuştu.

“Hiçbir ambalaj atığı çöpe atılmamalı”

Geri dönüşüm doğal kaynaklardan üretilen malzemelerin çöpe gitmeden tekrar ekonomiye kazandırılması gerektiğini ifade eden Greenwise Environment Direktörü Ali Şah ise, bu durum doğal kaynakların daha az kullanılmasını sağladığının altını çizerek, “Geri dönüşüm sahasında en çok yer tutan ambalaj malzemeleridir. Hiçbir ambalaj atığı çöpe gitmemeli geri dönüştürmelidir. Kıbrıs’ta bir kartonu topladıktan sonra tekrar karton yapmanız mümkün değil. Ancak ihraç ederek değerlendirebiliyoruz ”dedi.

Aynı zamanda Şah, Geri dönüşümü bir market alışverişine benzeterek, "Nasıl her ürünü tek tek alıyorsak, geri dönüşüm için de o ürünleri tek tek istiflemeliyiz. Aksi takdirde ayrıştırma işlemi çok pahalı bir işlemdir. Geri dönüşümün faydasını azaltır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Etkinlik sonrası GAÜ İşletme Fakültesi binasının önümde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, güneş enerjisi, KKTC

 

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