Elektrik yangınları ve hasarlarına karşı ‘garanti kapsamı’ uyarısı

Elektrik kaynaklı cihaz arızaları ve yangınlardaki ‘garanti kapsamı’ konusuna dikkat çeken Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, konunun 5 yıl önce yayınlanan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğiyle açıklığa kavuşturulmuş olduğunu söyledi.

Elektriğin insan hayatı için gerekli tüm teknolojilerin çalışabilmesi, iş hayatındaki tüm fonksiyonların ilerleyebilmesi, insanların haberleşebilmesi, aydınlanabilmesi ve daha birçok ihtiyacı için artık vazgeçilemez önemde olduğunu ifade eden Yurttaş, belirli bir kaynaktan üretilerek, iletim ve dağıtım hatları ile evlere veya işyerlerine kadar ulaşan elektriğin bu aşamada bazı olumsuz koşullara ve uygulama hatalarına maruz kalabildiğini, bunun da cihazların zarar görmesine, bazen de yangınlara sebep olabildiğini dile getirdi.

Elektrikli ve elektronik cihaz üreticilerinin ise, yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili öngördükleriyle geçerli olan ve azami garanti süresi dolmasa bile ‘şebeke kaynaklı problemler garanti kapsamı dışındadır’ ibaresini ürettikleri cihazların garanti belgelerine bir muafiyet olarak yazdıklarına dikkat çeken ELYAK Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş şunları söyledi: “Şebeke kaynaklı problemler garanti kapsamı dışındadır ibaresi; size satışını yaptığımız cihaz, makine veya teçhizatın üretimden kaynaklı problemlerini (kullanıcı hatası yoksa) ücretsiz çözebiliriz. Fakat olası problemleriniz elektriğin yıldırım, trafo patlaması, nötr veya toprak hatlarına faz teması gibi istenmeyen zararlı veya aşırı gerilimler sebebiyle meydana gelirse, uğrayacağınız hasarı ücretsiz çözemeyiz anlamına gelmektedir.

Bu husus, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun 21 Aralık 2012 Tarih ve 28504 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğiyle açıklığa kavuşturulmuştur. Yönetmeliğin ‘Kullanıcı zararının tazmini’ başlıklı 26. Maddesinde elektrik dağıtım şirketlerine, hasarı oluşan tüketicinin, amortisman bedelleri düşerek zararını tazmin yükümlülüğü getirmiştir. Dağıtım şirketleri de olası zararlar için sigorta şirketlerine kendilerini sigortalatarak, bilinçli tüketiciye belirli yükümlülüklerini yerine getirmektedirler.”

