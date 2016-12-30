Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp birçok ilçede yaşanan elektrik kesintisi sonrası vatandaşlar elektriklerin ne zaman geliceğini merak ederken BEDAŞ resmi sitesinden elektrik arızası ile ilgili bir duyuru yayımladı. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar...

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Avrupa ve Anadolu yakasında dün yaşanan elektrik kesintileri bugün de devam edecek. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle dün bir çok bölgede elektrikler kesilmiş ve vatandaşlar zor durumda kalmıştı. BEDAŞ dün yaptığı açıklamada hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi’nden yeteri kadar elektrik alınamadığı belirtmiş ve kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynaklarını seferber ederek kesintinin giderilmesi için çalıştıklarını belirtmişti. BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre bugünde İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi devam edecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda ise, “Dağıtım hizmeti verdiğimiz İstanbul Anadolu Yakası genelinde Ulusal Şebeke Sistemi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm ekiplerimizi çalışıyor. Konunun çözümü ile ilgili kurumlar nezdinde sağlanan koordinasyon tarafımızca da takip edilmektedir” denildi.

BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

BEDAŞ yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi’nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi’nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.”

BEDAŞ KESİNTİ SORGULA

30 Aralık 2016 Cuma günü planlı kesinti programı

- KARAMANDERE Mh., KARAMAN DERE Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., MÜNİR Sk., MÜSLİM ÇIKMAZI Sk., MÜSTESNA Sk., NAKIŞ ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., AÇELYA ÇIKMAZI Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., FERAH ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY Cd., REHBER ÇIKMAZI Sk., NARİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4468-23580-23540)

- KİREÇBURNU Mh., ADA. Sk., PROF.DR AYKUT BARKA Cd., ALPARSLAN Sk., AKGÜL Sk., ÜLKER Sk., DUYGU Sk., MEHMET EFENDİ ÇIKMAZI Sk., SÜMBÜL Sk., AKPINAR Sk., AKDENİZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4542-4509)

- AYAZAĞA Mh., 208. Sk., 131. Sk., 130. Sk., 128. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4543-4488)

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4550-496)

- TERAZİDERE Mh., GÜRSOY Sk., RÜYA Sk., KARAMAN Sk., GÜNEŞ Cd., FUNDA Sk., FEZA Sk., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4561-8891)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., 2.BÜLBÜL Sk., 2.FABRİKALAR Sk., HALKALI Cd., İZMİR Sk., KANARYA Sk., KONFOR Sk., KUZEY Sk., 6.YILDIZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4617-11573)

- ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4642-21867 TM )

- ATATÜRK Mh., AKARSU Sk., DAĞHAN Sk., SAVAŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4643-21467-DP 1)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 4. Cd., 5. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4645-21473)

31 Aralık 2016 Cumartesi günü planlı kesinti programı

- ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4642-21867 TM )

02 Ocak 2017 Pazartesi günü planlı kesinti programı

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., SERÇE KALE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4567-8775)

- MURATPAŞA Mh., SOFULAR Cd., İPEK Sk., ÇAYIR Sk., MERKEZ Sk., ATA Cd., KARAKOL Sk., SERİN Sk., ÖZ Sk., UĞUR Sk., CAMİ Sk., AYGÜN Sk., BAĞ Sk., AKYOL Sk., MERAM Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4568-8072)

- ZEKERİYAKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Cd., AYAZMA Sk., SEYHAN Sk., SOĞUKSU Sk., TOPÇU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4623-4303)

- ZEKERİYAKÖY Mh., DÖNMEZ Sk., ORTANCA KONAKLARI.DÖNMEZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4621-4147)

- MADEN Mh., ÇIRÇIRTEPE YOLU Sk., AKDOĞAN Sk., EFLATUN ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4622-4195)

- ADNAN KAHVECİ Mh., ERENLER Cd., ANADOLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4648-22516-22517)

- ADNAN MENDERES Mh., BALKIZ Sk., BALÖZÜ Sk., EGEMEN Cd., GÜLBAĞLAR Cd., MEŞE TARLA Cd., SULTAN ÇELEBİ MEHMET Cd., VEZİRTEPE Sk., KURŞUNLU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4663-29211 TM)

AKOM’dan elektrik kesintisi ve İGDAŞ uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden elektrik kesintileri sırasında kombilerin kapatılması konusunda açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yaşanan elektrik kesintisi ve İGDAŞ uyarısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada “İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde bulunan abonelerimizin, kombi ve kazanlarını elektrikler tekrar gelene kadar kapalı konuma getirmeleri gerekmektedir. Elektrik geldikten sonra, cihazların birden çalışmaya başlamasıyla doğalgazda yüksek gaz akımı meydana geliyor. Yüksek gaz akımı ile birlikte aktarma cihazları otomatik olarak kendini güvenli duruma getirerek gazı kesmektedir. Ani yüklenmeler doğalgaz cihazlarında arızaya sebep olup doğalgaz dağıtımını olumsuz etkilemektedir. İGDAŞ, bu konuda gerekli önlemleri almış olup, muhtemel aksaklıklara karşı takviye teknik ekipler bekletilmektedir. Abonelerimizin bu konuda hassasiyet göstermeleri ve kombilerini elektrikler gelene kadar kapalı konumda tutmaları önemle duyurulur” denildi.

İstanbul’da esnafın elektrik kesintisi çilesi

İstanbul ‘da olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanırken, birçok esnaf lüks ve mum yakarak hizmet vermeye çalıştı.

İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşandığı ilçelerden olan Güngören’de birçok esnaf zorluklar yaşıyor. Esnaf lokanta ve restoranlarında elektrik kesintisi nedeniyle ışıklandırma sorununu mum ve lüks yakarak sağlıyor. Müşterilerinin masasına mum koyarak hizmet vermeye çalışan esnaf durumdan şikayetçi.

Karanlık olduğu için müşteri gelmediğini söyleyen lokanta işletmecisi Ender Erdem, “Suyumuzda yok saat 14.00’den beri. Suyu dışarıdan taşıyoruz. Lüks yakıyoruz, mum yakıyoruz. Gelecek diyorlar 1 saat sonra yetkilileri arıyoruz yine yok. Faturayı bir gün geç yatırsak hemen cezayı kesiyorlar” dedi.

Lokantasında müşterilerinin masasına mum koyarak hizmet vermeyi sürdüren ise Mustafa Yükler, “Saatlerdir elektriğimiz yok. Maddi zararımız var Allah’tan dolap soğuk etlerimiz bozulmuyor. Sularımızda yok hadi elektriği anladık sularda yok. Bunlar olmazsa nasıl iş yapacağız” şeklinde konuştu.

MUM IŞIĞINDA YEMEK

Lokantaya yemek yemeye gelen Onur Tezcan isimli bir vatandaş mum ışığında yemek yediklerini dile getirerek , “Arkadaşlarla oturalım yemek yiyelim derken böyle mum ışığında yemek yiyoruz. Bayadır elektrik yok işte de baya sıkıntı yaşadık. Beylikdüzü’nde oturuyorum. Eşimde sabah 9’dan beri elektrik olmadığını söylüyor. Ufakta bir çocuğum var o da soğuktan etkilendi. Montlarımızda üstümüzde montu çıkardı mı donduk” dedi.

İstanbul’da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor.

"Elektrik kesintileri sırasında kombileri kapatın" uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden elektrik kesintileri sırasında kombilerin kapatılması konusunda açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yaşanan elektrik kesintisi ve İGDAŞ uyarısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada “İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde bulunan abonelerimizin, kombi ve kazanlarını elektrikler tekrar gelene kadar kapalı konuma getirmeleri gerekmektedir. Elektrik geldikten sonra, cihazların birden çalışmaya başlamasıyla doğalgazda yüksek gaz akımı meydana geliyor. Yüksek gaz akımı ile birlikte aktarma cihazları otomatik olarak kendini güvenli duruma getirerek gazı kesmektedir. Ani yüklenmeler doğalgaz cihazlarında arızaya sebep olup doğalgaz dağıtımını olumsuz etkilemektedir. İGDAŞ, bu konuda gerekli önlemleri almış olup, muhtemel aksaklıklara karşı takviye teknik ekipler bekletilmektedir. Abonelerimizin bu konuda hassasiyet göstermeleri ve kombilerini elektrikler gelene kadar kapalı konumda tutmaları önemle duyurulur” denildi.

İstanbul’daki elektrik kesintisi sosyal medyayı salladı

İstanbul’da gün boyu yaşanan ve vatandaşları isyan ettiren elektrik kesintileri Twitter’da gündem oldu.

İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Bazı ilçelerde 5 saati bulan kesintiler vatandaşları isyan noktasına getirirken kesintiler sosyal medyada gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. Twitter’da #elektrikkesintisi başlığı ile açılan gündem maddesine kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

“Kar fırtınasının getireceği bütün olumsuzlukları yaşadık, trafik felç, elektrik yok, sular kesildi ama kar yok.”

“Evde herkesin elinde bir mum gulyabaniyi arayan Adile Naşit gibi geziyoruz.“

“İşte evde elektrik yok elektriği olan vatandaşlara sesleniyorum bugün birlik olma günüdür misafir edin bizleri.”

Yeni yılda elektriğe zam yapılacak mı ?

EPDK yeni yılın ilk ayında elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) yeni yılın ilk ayında elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu. EPDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli nihai perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir artış olmamıştır. Yapılan çalışma neticesinde dağıtım bedelinde artış söz konusu iken enerji bedelinde düşüş olmuştur. Dolayısıyla ikisinin toplamından oluşan ve tüketicinin muhatap olduğu nihai bedelde artış yoktur. Tek terimli tek zamanlı alçak gerilimden bağlı mesken abonesinin 100 kWh için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar; 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da yaklaşık 41 TL dir".