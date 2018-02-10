Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula! Küçükçekmece elektirik kesintisi

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi BEDAŞ tarafından açıklandı.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER ŞU ŞEKİLDE :

10 Şubat 2018 Cumartesi günü planlı kesinti programı

- TUNA Mh., 721. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10994-18319-18216 ( BAXTAN ENERJİ KESİLECEK ))

- AKŞEMSETTİN Mh., GÜLEN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11135-28862 TM)

- AKÇABURGAZ Mh., ALKOP Cd., 1575. Sk., 1574. Sk., 1592. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11184-21985-21986-21976-21977-21974-22879-27336)

- YEŞİLKENT Mh., G-144 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11202-20533 DP:4)

- GAZİ Mh., 1352. Sk., 1444. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11166-28503 TM)

- NİNE HATUN Mh., 167. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11234-18023)

- TOZKOPARAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., CEVAT AÇIKALIN Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11246-792)

- YEŞİLKENT Mh., G-621 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11213-20534 DP:7)

- BALIKYOLU Mh., 431. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11266-21333 DP:1)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.CEYLAN Sk., DEMİR Sk., KARACA Sk., NAKIŞ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11287-9468 ile ilgili depar)

- YILDIZTEPE Mh., 30/4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11274-18623-18576)

- MALKOÇOĞLU Mh., 304. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11301-28366 tm)

- AKŞEMSETTİN Mh., LEYLAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11309-28121 tm)

- AYAZAĞA Mh., AYAZAĞA CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11336-4499)

- EMNiYETTEPE Mh., 1.NEYZEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11298-28430 tm)

- GÜNEŞLİ Mh., YEŞİLTEPE Sk., YEŞİLOVA Sk., KAVAKLI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11334-31557 TM 8 Depar / 31395 TM 10 Depar)

- MERKEZ Mh., 9. Sk., 5/3. Sk., 9/4A Sk., 9/5. Sk., 9/6. Sk., 9/2. Sk., 9/1. Sk., 8. Sk., 8/5. Sk., 8/4. Sk., 5/2. Sk., 5. Sk., 9/A Sk., 5/1. Sk., 5/2A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11346-18510-18517-18597)

- YENİDOĞAN Mh., SERT Sk., GAZİ Sk., ÇEVREYOLU Cd., BARBAROS Sk., MARMARA Sk., ULUBATLI Sk., ÖZGÜR Sk., NUR Sk., DOĞU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11347-8725)

- MİTHATPAŞA Mh., RAUF ORBAY Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11348-9561)

- HAMİDİYE Mh., HASDAL Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11349-9618 Hasdal Askeriye İçi)

- GÜRSEL Mh., YEŞİLTEPE Sk., FESTİVAL Sk., İCABET Sk., ELZEM Sk., ELYAF Sk., NURTAÇ Cd., IŞIKLI Sk., IŞIKLI ÇIKMAZI Sk., IŞIL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11350-9324)

- SİLAHTARAĞA Mh., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11294-28349 tm)

- GÜRPINAR Mh., HASAN TAHSİN Cd., DEREAĞZI Mh., KEMALİYE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11345-22326)

- ÇAKIL Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında KAMİLOBA Mh., ÇAKIL YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11362-23266-23412-23478-23606-23281-23376-23476-23284-23501-23566-23148-23487-23492-23493-23588-23483-23283-23529-23463-23223-23368-23393-23432-23442-23656-23586-23549-23585-23428-23427-23219-23152-23415-2448)

11 Şubat 2018 Pazar günü planlı kesinti programı

- TUNA Mh., 698. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10996-18270 ( BAXTAN KESİNTİ YAPILACAK ))

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 7. Cd., 4. Cd., 2 Cd., 1. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11185-21690-21688-21689-21691-21692-21693-21694-21695)

- HABİBLER Mh., YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında PİRİNÇÇİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11364-28026 TM)

- AKÇABURGAZ Mh., 1591. Sk., 1592. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11186-21701-21972-21973-21975-27004-27002-22375)

- BALIKYOLU Mh., 453. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11267-20293 dp:10)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., DEMİRKAPI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11280-8289)

- ATATÜRK Mh., LOZAN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11337-20136 21760 21218 21131 21316 20027 20112)

- KALEİÇİ Mh., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., HANİCE Cd.DESİ Sk., GÖKÇEALİ Cd., ASAF Sk., KIZILCA Sk., BİLGİN Cd., BİLİM Sk., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11278-23019 23579 23179 23037 23038 23013 23024 23275 23068 23028 23444 23569 23356 23615 23355 23399 23347 23346 23348)

- SİLAHTARAĞA Mh., YURT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11295-28349 tm)

- İZZET PAŞA Mh., AÇELYA Sk., AYAZMA YOLU Sk., AYDIN Sk., CAMİ 2 Sk., ÇAM Sk., DENİZGÜLÜ Sk., GÜNEŞ 1 Sk., GÜRÜN Cd., KAMELYA Sk., KUYU Sk., MANDIRA Sk., ORKİDE Sk., ÖLÇEK Sk., PIRLANTA Sk., RÜZGAR Sk., SEÇKİN Sk., TÜRKMEN Sk., VEFA POYRAZ Cd., YILDIZ Sk., KUŞTEPE Mh., AYAZMA YOLU Sk., GÜZİDE Sk., TOMURCUK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11352-9310)

- HADIMKÖY Mh., MUSTAFA İNAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11366-20237-20590-27067-20466-20901)

- İZZET PAŞA Mh., ARA Sk., AVCI Sk., ÇAM Sk., DENİZGÜLÜ Sk., FIRIN ARKASI Sk., GÜL 3 Sk., GÜRÜN Cd., KARDELEN Sk., RÜZGAR Sk., VEFA POYRAZ Cd., YENİ YOL Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11351-9306)

- FATİH Mh., 204. Sk., 209. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 231. Sk., 234. Sk., AKSARAY Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11382-18059)

- HÜRRİYET Mh., ÇATALCA YOLU Cd., TAN Cd., AKALIN Sk., AKBABA Sk., AKÇAY Sk., AKDEMİR Sk., AHMET MİTHAT Cd., AKGEYİK Sk., AKINCILAR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11387-24332 24483 24515 24481 24134 24114 24179 24281 24131 24512)

- HABİBLER Mh., YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında PİRİNÇÇİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11365-28026 TM)

- ÇANAKÇA Mh., DAĞYENİCE Mh., YAZLIK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11381-23459 23446 23124 23366 23548 23466 23186 23597 23165 23204 23387 23499 23572 23315 23439 23221 23716 23695 23125 23672 23126 23318 23612 23436 23654)

- TÜRKOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11383-24284 24010 24282 24157 24173 24054 24326 24383 24126 24269 24327 24340 24359 24516)

- YASSIÖREN Mh., MÜHENDİS Sk., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11384-20720-20718-20717-20719-22617-21911-20839-20723)

