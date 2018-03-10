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Elektrikli battaniye çatı katını yaktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu 4 katlı binanın çatı katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Tedbir amaçlı yangının çıktığı bina ile yan binalar tahliye edildi.

Elektrikli battaniye çatı katını yaktı

10 Mart 2018 14:44

 Yangın sabah saatlerinde Elmatepe Mahallesi 1 Nolu Bayır Sokak’taki 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre Şenol Özdemir’in tek başına yaşadığı evde kullandığı elektrikli battaniye bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanı fark ederek uyanan Şenol Özdemir, yangını kendi çabasıyla söndüremeyince dışarı çıkıp 112 çağrı merkezini aradı. 112 çağrı merkezinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yan binalarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken, yangında salon kısmındaki eşyalar ile tavan kısmı tamamen yandı. Diğer odalar ise ısı ve sisten dolayı kullanılamaz hale geldi.
Savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.  

Vedat Kılıç
 

 

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