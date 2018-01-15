Elektrikli battaniyeden çıkan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, sabaha karşı 05.00 sıralarında Seyhan İlçesi Yenibaraj mahallesi 68062 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek yaşayan 67 yaşındaki Faruk Uzunoğlu uyuduğu sırada, elektrikli battaniyesinin alev alması üzerine uyandı. Evi bir anda alevler sararken, Uzunoğlu kendini son anda dışarı attı. Mahalleli yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Uzunoğlu ise dumandan etkilendiği için Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkma nedeni ise elektrikli battaniyenin kısa devresi yapması sonucu olduğu belirtilirken, Uzunoğlu’nun battaniyeyi gün içerisinde yeni aldığı öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye

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