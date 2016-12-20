Alınan bilgiye göre, sabah 05.30 sıralarında Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi Emek Yapı Sitesi 16. Blokta kızıyla yaşayan Muzaffer Çopuk (77), odasında uyuduğu sırada elektrikli battaniye birden alev aldı.

Evdekilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, KOAH hastası olduğu bildirilen Muzaffer Çopuk dumandan etkilendi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Muzaffer Çopuk'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye