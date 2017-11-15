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Elektrikli bisiklet tırın altında kaldı: 1 ölü

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Elektrikli bisiklet tırın altında kaldı: 1 ölü

15 Kasım 2017 14:27

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde elektrikli bisikletiyle bir anda ana yola çıktığı iddia edilen 58 yaşındaki Halil Sargın, Biga istikametinden gelen 54 yaşındaki İsmail A. yönetimindeki 01 DN 269 plakalı tırın altında kaldı. Talihsiz adam olay yerinde feci şekilde can verdi.
Tır sürücüsü İsmail A. gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Halil Sargın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. 

Mustafa Uçmaz

Etiketler: çanakkale, elektrikli bisiklet, kaza

 

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