Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Ekrem Aras’a ait olan ve Suriyelilerin kiracı olarak ikamet ettiği tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Evin ahşap olması sebebiyle hızla büyüyen alevler bitişikteki Ali Yabacı’ya ait tek katlı ahşap eve de sirayet etti. İtfaiye ekipleri, dört bir yandan yangına müdahale etti. Ekipler, içerde kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için evlere girdi. Suriyeli ailenin ikamet ettiği evde iki ayrı kafeste bulunan iki kanarya dışarı çıkartılarak kuşlar yanmaktan kurtarıldı. Vatandaşların da destek verdiği yangın güçlükle söndürülürken, iki ev büyük zarar gördü.

Salih Bakıcı