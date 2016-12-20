Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinin Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde elektrikli soba ile ısınırken elbisesi tutuşan 69 yaşındaki Zekiye Kalmaz, bir anda alevler içinde kaldı. Sırt bölgesi ve kollarının arka kısmı yanan yaşlı kadın yakınları tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan ve 3. derece yandığı öğrenilen Zekiye Kalmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay