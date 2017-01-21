Edinilen bilgiye göre olay gece yarısında Merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesinde 8. Akasya Sokakta meydana geldi. Yeni yapılan gecekondu evinde yalnız yaşayan 35 yaşındaki Barış Tunç, akşam saatlerinde çalıştığı dürümcüye gitmemesi üzerine iş arkadaşları merak ederek kontrol etmek için evine gitti. Kapıyı çalan arkadaşları kapının açılmaması ve içeriden duman kokusunun gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir eşliğinde içeri girdiğinde Barış Tunç'un cansız bedeni ile karşılaştı. İmam nikahlı olduğu iddia edilen eşinden bir süre önce ayrılan 4 yaşında bir kızı bulunan Barış Tunç'un uyuduğu sırada ısınmak için çalıştırdığı elektrikli sobanın kanepeye devrilmesi nedeniyle kanepenin bir bölümünün yandığı, çıkan duman nedeniyle Barış Tunç'un dumandan zehirlenerek öldüğü öğrenildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, elektrikli sobanın düşmesi nedeniyle evin sigortalarının attığı bu nedenle yangın çıkmadığı bildirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Barış Tunç'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yusuf Ali Arslan