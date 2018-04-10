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Elektriksiz susuz odada yaşam mücadelesi

Mersin’in Silifke ilçesinde 70 yaşındaki Hüseyin Durna, elektriksiz, susuz, tuvalet ve banyosu bulunmayan tek odada yaşam mücadelesi veriyor.

Elektriksiz susuz odada yaşam mücadelesi

10 Nisan 2018 10:15

İlçeye bağlı Bahçeköyü Mahallesi'nde yakınları tarafından bakılmayan Hüseyin Durna yürüyemiyor. Hiçbir ihtiyacını kendi karşılayamayan yaşlı adam, komşularından gelecek bir kap yemeği bekliyor.

Devletten yardım beklediğini belirten Hüseyin Durna, “Yaklaşık 1 ay önce bisikletle kaza geçirdim. Kalça kemiğim kırıldı. 10 gün hastanede yatıp kalçamdan ameliyat oldum. Şuan ayağa kalkamıyorum. Evimde elektriğim, suyum, tuvaletim yok. Odanın içinde bir sandalyeyi tuvalet gibi kullanıyorum. Ameliyatlı olduğum halde tamamen hijyenik olmayan bir koşulda yaşamaya çalışıyorum. Hiç evlenmediğim için çocuğum yok. Yakınlarım da bana bakmıyor. Kimsesiz ve yalnız kaldım. Allah razı olsun uzaktan akrabamız olan Ömer Yalçın bana yemek getirip yardımcı olmaya çalışıyor. Devletimizin şefkat elini bana da uzatmasını istiyorum” dedi.

“Ben köye gelmediğim gün bu adam aç ve pislik içinde kalıyor” diyen Ömer Yalçın, “Hüseyin Durna ağabeyimiz uzaktan akrabam olur. Onun evine yakın bir yerde bahçem var. Her gün bahçeme gelirken kendine yemek ve su getiriyorum. Ben gelmediğim gün bu adam aç kalıyor. Devletimizden, hükümetimizden, tüm yetkililerden Hüseyin Durna’ya sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

Ameliyatlı bir kişinin böyle hijyenik olmayan bir ortamda bulunmaması gerektiğini belirten Yalçın, “Evin içi görüldüğü gibi çok kirli. Tuvaletini dahi sandalyeden oluşturulan bir tuvalete yapıyor. Ben geldiğimde temizliyorum ama ben gelene kadar pislik içinde kalıyor. Silifke'de ikamet ettiğim için her dakika buraya gelemiyorum. Günde bir kez uğramaya çalışıyorum. Yetkililerimizden bu hasta, yaşlı ve kimsesiz adama sahip çıkmasını istiyorum” dedi.  

Murat Şengi
 

 

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