Her ay cep yakan, özellikle yaz ve kış aylarında aile bütçelerini zorlayan elektrikfaturasını düşürmek artık mümkün. Üstelik çok da kolay. Ayda 120 lira ve üzeri fatura ödemeniz varsa mutlaka bu alternatifi değerlendirin. Çünkü yasaya göre; yılda 3600 kilovatsaat veya ayda 120 liralık elektrik faturasını ödeyeneler elektrik tedarikçisini diledikleri gibi seçebiliyorlar. Bu kapsama giren tüketicilere 'serbest tüketici' deniyor.

YILDA 1 FATURAYI BEDAVAYA GETİRME İMKANI

Dağıtım şirketini değiştirmek cep telefonu operatörü değiştirmek kadar kolay. Piyasada 150 tane elektrik perakende satış şirketi (tedarikçi) var. Hepsi elektrik satıyor. Hepsi de piyasadan pay kapmanın derdinde. Bu nedenle yüzde 15-20'lere varan indirimler söz konusu. Bu da aylık 120 liralık faturada 18 lira indirim anlamına geliyor. Fatura arttıkça indirim de artıyor. Böylece yılda bir faturayı bedavaya getirme imkanı buluyorsunuz.

TEK TELEFON YETİYOR

Mevcut durumda. 36 milyon elektrik abonesinden 2.5 milyonu elektriği istediği firmadan alabiliyor. Peki işlem nasıl yapılıyor? İndirimli elektrik satışı yapan şirketlerden biri olan Kölen Genel Müdür Yardımcısı Kaya Uğur Karayurt, bir telefonla, maille, Whatsup'tan ya da SMS'le'işlemin yapılabildiğine dikkat çekti.Karayurt, "Müşteri sadece 'serbest tüketici olacağım' deyip mesaj atıyor. Kaya Uğur Tüm işlemleri biz Karayurt yapıyoruz" dedi.

EVRAK DERDİ YOK

İndirimli elektrik için evrak ve prosedür gerekmediğine işaret eden Kaya Uğur Karayurt şunları söyledi: "Talepte bulunan veya serbest tüketici olduğu tespit edilen aboneyle temasa geçiliyor. Sadece nüfus cüzdanı ve son elektrik isteniyor. Bir de, şirket yetkililerinin getirdiği abonelik sözleşmesini imzalamak yeterli oluyor. Sözleşmeden caymak da aynı şekilde kolay. îşlem sonunda değişen tek şek faturadaki şirket ismi. 120 TL'lik serbest tüketici limiti 2017'de 100 TL'nin altına iner."

Bilal Emin Turan - Posta gazetesi