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Elektrikte dağıtım bağlantı bedellerine düzenleme

Elektrik aboneleri tarafından ödenen dağıtım bağlantı bedelleri, inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı tutulacak.

Elektrikte dağıtım bağlantı bedellerine düzenleme

13 Aralık 2016 12:53

'Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ile Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri tarafından elektrik abonelerinden talep edilen dağıtım bağlantı bedelleri, kullanıcıların dağıtım şebekesine bağlanmasıyla ilgili yapılan tüm masrafları değil, kullanıcının şebekeye bağlanması için 'inşa edilen bağlantı hattı kapsamında' katlanılan masraflar ile sınırlı bedeli kapsayacağı belirtildi.

Dağıtım şirketleri tarafından sistemin kullanımına ilişkin bedeller hesaplanırken, dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamında, gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri, işletim maliyeti ve teknik ve teknik olmayan kayıp maliyetlerine ek olarak, kesme-bağlama hizmeti, sayaç okuma, reaktif enerji maliyeti ile iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar gibi maliyet ve hizmetler dikkate alınacak.
Her iki yönetmelikte de yer alan, elektrikte 'Teknik ve teknik olmayan kayıp' tanımı, maliyetin etkilenmesi ibaresi eklenerek, "Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen, teknik kayıp veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe dayanmayan kayıp" şeklinde oldu.

Ayrıca, yüksek ve düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenmesinde izlenecek yöntemlerde de değişikliğe gidildi.
 

Etiketler: elektrik


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