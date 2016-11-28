Cep telefonu operatörünü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirme hakkını elde etmiş (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun son kararı uyarınca yaklaşık aylık ortalama 120 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen) serbest tüketiciler için fiyatlar serbest piyasada belirleniyor ve bu şekilde belirlenen tarifelerde maliyet değişiklikleri son tüketici fiyatlarına çok daha çabuk yansıyor. Bundan dolayı da elektrik üretim maliyetlerinde görülen değişikliklerden ilk etkilenen tüketici grubu serbest tüketiciler oluyor. Bu şekilde de son zamanlarda sık tartışılan konulardan biri olan elektrik fiyatlarındaki indirim beklentisi, serbest tüketici elektrik fiyatlarındaki düşüş ile enerji piyasası otoriteleri tarafından yapılan elektrik fiyatlarındaki düşüş öngörüsünü haklı çıkarır nitelikte oldu.

Serbest Tüketicilere Uygulanan İndirim Oranları Yükseliş Gösterdi

Türkiye’nin ilk elektrik fiyatları karşılaştırma internet sitesi EnCazip tarafından açıklanan serbest tüketici elektrik fiyatları verilerine göre Eylül ayında tedarikçi değiştiren tüketiciler, tedarikçisini değiştirmemiş tüketicilere oranla ortalama yüzde 11,66 oranında daha cazip elektrik kullanıyorken, aynı ay için EnCazip’in verilerine göre en yüksek tasarruf oranı ev kullanıcıları için yüzde 15,01 olmuştu.

Ancak son günlerde elektrik maliyetlerinde yaşanan düşüş neticesinde Ekim ayı ile Kasım ayının ilk onbeş günlük süresi içinde serbest tüketiciler EnCazip’te ortalama yüzde 13,31 tasarruf ederken, aynı dönem için en yüksek indirim yüzde19,01 oranında oldu.

200 TL’lik faturada 328 TL tasarruf edildi!

EnCazip elektrik faturası hesaplama sistemi üzerinden yapılan tedarikçi değişiklikleri taleplerinde ev kullanıcıları için en yüksek indirim oranıyüzde 15,84 olurken, iş yeri kullanıcıları için bu oranınyüzde 19,01 olduğu analiz edildi. Bu fiyat bilgilerine göre aylık 200 TL‘lik elektrik faturası ödeyen bir ev tüketicisi yılda 260 TL tasarruf edebilirken, aynı fatura tutarını ödeyen işyeri kullanıcısı yılda 328 TL tasarruf edebildi.

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