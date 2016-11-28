Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Elektrikte indirimi ilk hisseden serbest tüketici oldu!

Elektrikte indirimi ilk hisseden serbest tüketici oldu!

Enerji kaynaklarında yaşanan fiyat değişikliklerine bağlı olarak elektrik fiyatlarındaki düşüş öngörüleri ile kış sezonuna giriş yapmaya hazırlanan tüketiciler için elektrik fiyatlarındaki düşüş beklentileri doğru çıktı.

Elektrikte indirimi ilk hisseden serbest tüketici oldu!

28 Kasım 2016 12:33

Cep telefonu operatörünü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirme hakkını elde etmiş (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun son kararı uyarınca yaklaşık aylık ortalama 120 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen) serbest tüketiciler için fiyatlar serbest piyasada belirleniyor ve bu şekilde belirlenen tarifelerde maliyet değişiklikleri son tüketici fiyatlarına çok daha çabuk yansıyor. Bundan dolayı da elektrik üretim maliyetlerinde görülen değişikliklerden ilk etkilenen tüketici grubu serbest tüketiciler oluyor. Bu şekilde de son zamanlarda sık tartışılan konulardan biri olan elektrik fiyatlarındaki indirim beklentisi, serbest tüketici elektrik fiyatlarındaki düşüş ile enerji piyasası otoriteleri tarafından yapılan elektrik fiyatlarındaki düşüş öngörüsünü haklı çıkarır nitelikte oldu.

Serbest Tüketicilere Uygulanan İndirim Oranları Yükseliş Gösterdi

Türkiye’nin ilk elektrik fiyatları karşılaştırma internet sitesi EnCazip tarafından açıklanan serbest tüketici elektrik fiyatları verilerine göre Eylül ayında tedarikçi değiştiren tüketiciler, tedarikçisini değiştirmemiş tüketicilere oranla ortalama yüzde 11,66 oranında daha cazip elektrik kullanıyorken, aynı ay için EnCazip’in verilerine göre en yüksek tasarruf oranı ev kullanıcıları için yüzde 15,01 olmuştu.

Ancak son günlerde elektrik maliyetlerinde yaşanan düşüş neticesinde Ekim ayı ile Kasım ayının ilk onbeş günlük süresi içinde serbest tüketiciler EnCazip’te ortalama yüzde 13,31 tasarruf ederken, aynı dönem için en yüksek indirim yüzde19,01 oranında oldu.

200 TL’lik faturada 328 TL tasarruf edildi!

EnCazip elektrik faturası hesaplama sistemi üzerinden yapılan tedarikçi değişiklikleri taleplerinde ev kullanıcıları için en yüksek indirim oranıyüzde 15,84 olurken, iş yeri kullanıcıları için bu oranınyüzde 19,01 olduğu analiz edildi. Bu fiyat bilgilerine göre aylık 200 TL‘lik elektrik faturası ödeyen bir ev tüketicisi yılda 260 TL tasarruf edebilirken, aynı fatura tutarını ödeyen işyeri kullanıcısı yılda 328 TL tasarruf edebildi.

İlandır.

Etiketler: cazip elektrik, elektrik faturası hesaplama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç