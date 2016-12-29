Son günlerde hem Büyükşehir Belediyesi’ne, hem de polise yapılan şikayetlere göre, kendilerini belediye görevlisi olarak tanıtıp, manyetik alan ölçümü yapma bahanesiyle evlere giren, hatta evlere birkaç günlük bir cihaz takmak isteyenler olduğu belirlendi. Bursa’da elektromanyetik alan ölçümü yapma yetkisine sahip tek kamu kurumu olan Büyükşehir Belediyesi, bu ölçümleri ancak vatandaşlardan bir talep gelmesi halinde yapıyor. Her hangi bir talep olmadan hiçbir evde ölçüm yapılmadığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri,

bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, elektrikli ve elektronik aletler günlük yaşamın her alanında yoğun bir şekilde kullanılırken, elektromanyetik kirlilik de önemli bir tehdit unsuru haline geldi. Elektrik iletim hatları, yüksek gerilim hatları, trafolar, baz istasyonları, radyo, TV vericilerinin yanı sıra evlerde kullanılan elektrikli aletler, bilgisayar ekranı cep telefonu, floresan ve halojen lambaların sebep olduğu elektromanyetik kirliliğe karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından elektromanyetik kirlilik ölçümü yapılıyor.

Yeni kanunla baz istasyonları için yer seçim belgesi düzenleme yetkisini de üzerine alan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan talep edilen yerlerin ilgili mevzuat ve kriterlere uygunluğunu incelerken, diğer taraftan da talep eden vatandaşların evlerinde ücretsiz kirlilik ölçümü yapıyor.

Bir talep olmaksızın ölçüm yapmaya gelen kişilerin Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir alakasının olmadığı bildirildi.