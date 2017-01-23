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Elektronik atıklar ağaca dönüştürülüyor

Bakırköy Lions Kulubü öncülüğünde, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı; İstanbul Bölge Müdürlüğü desteği ile ’Ağaca Dönüşen Elektronik Atıklar Projesi’ hayata geçirildi.

Elektronik atıklar ağaca dönüştürülüyor

23 Ocak 2017 12:02

Proje, günümüz çevre sorunlarının en başında gelen Elektronik atıkların (e-atıklar) geri dönüştürülmesini amacı ile başlatıldı. Dünya genelinde yaklaşık 40 milyon ton e-atık ortaya çıkıyor, Türkiye’de ise bu miktar 500 bin ton kadar. E-atıkların yüzde 10 kadarı geri dönüşüm tesislerine ulaşabilmekte, geri kalan kısımları ise ya sokak toplayıcılarına ya da doğaya kontrolsüzce atılıyor. Elektronik atık oluşumu teknolojinin hızla ilerlemesi, günlük hayatımızı kolaylaştıran elektrikli ve elektronik cihazların kullanımını arttırmış durumda. Kullanım ömrü biten cihazlar ise ev ve işyerlerinde ciddi bir çevre kirliliği riski taşımasına neden oluyor. Atık hale gelen cihazlar, lisanslı geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülmesi gerekiyor.

Projenin amacı şöyle:
Sürdürülebilir sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum oluşturmak. E-atıkların zararları hakkında toplum bilincini geliştirmek. E-atıkların içindeki zehirli maddelerin güvenli şekilde yok edilmesini sağlamak. E-atıkları geri dönüşüm sürecine tabi tutarak hammadde/yarı mamul’e dönüştürmek. E-atıklardan elde edilen gelir ile de ağaç dikilmesini sağlamak.

Proje için ilk etapta İstanbul’un ilçeleri olan Şile ve Çatalca bölgesinde 5 bin adet ağaç dikilmesi planlanmakta. Projeye katılarak E-atıklarını vermek isteyen destekçiler, 7/24 aktif olan çağrı merkezinin 0 212 606 03 24 numaralarından ya da atiklaragacolsun.com web sitesinden bildirimde bulunabilirler. Bildirimi yapılan atıklar 3 iş günü içinde adresten teslim alınıyor.

Etiketler: Bakırköy Lions Kulubü, e atıklar, Elektronik atık


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